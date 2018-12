Omstridt dansk fotballeder måtte gå

ntb_sport

Avgjørelsen ble fattet under et styremøte mandag og offentliggjort tirsdag.

Bretton-Meyer fikk jobben i mars 2014. Han hadde suksess med ansettelsen av Åge Hareide som landslagssjef, men huskes best for å ha frontet flere upopulære standpunkter, deriblant konflikter med landslagsspillerne både for kvinner og menn.

Forbundets holdning i forhandlinger om ny avtale med spillerne bidro til at flere av kvinnelandslagets kamper i fjor ble avlyst, deriblant en VM-kvalifiseringskamp mot Sverige. At laget ble dømt til tap i den bidro til at EM-sølvvinnerne ikke får være med i VM neste år.

I høst måtte landslaget for menn stille med vikarer i en kamp mot Slovakia, som ble en flau forestilling. Også da var det manglende enighet i forhandlinger som lå bak.

Bretton-Meyer sto også bak den kontroversielle sparkingen av kommunikasjonssjef Lars Berendt, og mange mener han opptrådte kynisk mot Morten Olsen da spiller- og trenerlegenden ga seg som landslagssjef etter 15 år.

Like fullt får Bretton-Meyer ros fra fotballpresident Jesper Møller med seg ut døra.

– Claus ble ansatt for å stå for endringer, og der har han meget sterk kompetanse. Vi har gjennomført politiske reformer, og vi har fått på plass landslagsavtaler for menn, kvinner og U21 som gir oss en kommersiell plattform å bygge videre på, sier han.

– Nå er vi i en ny situasjon, og da mener vi tiden er inne til å få en ny profil.

I mars skal det velges nytt DBU-styre, og det skal samtidig reduseres fra 16 til sju medlemmer. Bretton-Meyer erstattes i første omgang av sin nestkommanderende Kenneth Reeh, men forbundet vil starte et analysearbeid for å skape klarhet i hvilken type direktør (tilsvarer generalsekretær i Norge) forbundet vil ha framover.

– Vi vil ta oss god tid til å se på det, sier Møller.

