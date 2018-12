Skøyteforbundet ber byrådet ta grep om Oslo-isen

ntb_sport

Forbundet er bekymret for anleggssituasjonen for hurtigløp i hovedstaden generelt. Utbygging på Valle Hovin har vært diskutert i lang tid, og nå er forholdene så dårlige at det er kritisk for videre muligheter til å gå på skøyter der, mener NSF.

– Det var nærmest livsfarlig å på skøyter der da landslagsløperne hadde planlagt en trening der foran sesongen. Det går greit når det er mange nok kuldegrader slik som nå, men under mildværet i høst var det mange farlige sprekker i isen, sier generalsekretær Halvor Lauvstad i skøyteforbundet til NTB.

– Oslo må snart sette i gang og innfri løftene de har gitt for lenge siden. Anlegget på Valle har vært der i over 50 år, og nå gidder vi ikke vente lenger, fortsetter Lauvstad.

Haster

Mandag sendte skøyteforbundet derfor et brev til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hvor det ber byrådet om å fremme forslag som muliggjør en rehabilitering av Valle Hovin i løpet av 2019.

I Norge er det blitt bygget skøytehaller i Stavanger, Bjugn og Kristiansund. Det er de eneste hallene ved siden av Vikingskipet i Hamar. Det er også planer om en innendørsarena på Fana i Bergen.

Oslo har i flere år ropt etter en innendørsarena. Forholdene på ærverdige Valle Hovin har etter hvert ikke tålt tidens tann. Også på Frogner stadion er situasjonen vanskelig, noe som fører til enda tydeligere behov for å rehabilitere skøytebanen på Oslos østkant.

