Ny trener for Myrhol og Tangen

I oktober ble det kjent at Ole Nørgaard, gir seg som trener for Skjern etter inneværende sesong. Nå har klubben løst trenerkabalen og ansatt Patrekur Jóhannesson. Islendingen tar over kommende sommer.

45-åringen er nå trener for både det østerrikske landslaget og islandske Selfoss. Jóhannesson beholder landslagsjobben, men bytter ut Selfoss med Skjern.

Forrige sesong ble den danske håndballstorheten mester foran Bjerringbro-Silkeborg og GOG. Denne sesongen har ikke spillet vært imponerende.

