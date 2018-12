Dronekrangel i tysk fotball

ntb_sport

Under trening dagen før kampen oppdaget Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann og hans spillere en drone som svevde over treningsfeltet. Nagelsmann har tidligere snakket om at han vil bruke droner til å overvåke eget lags treninger og samle data, men denne dronen var fremmed.

Hoffenheim politianmeldte hendelsen, og klubbens talsmann Holger Kliem sier at politiet forsikrer at de vil etterforske saken. Det er forbudt å fly droner over folkeansamlinger i Tyskland.

Werder Bremens sportssjef Frank Baumann bekreftet etter onsdagens 1-1-kamp at en av klubbens speidere hadde vært til stede under Hoffenheims trening.

– Vi ønsker å samle informasjon om motstanderen, men ulovligheter er ikke akseptabelt. Dette vil vi ta opp internt, sa han.

Nagelsmann var i kontakt med Werder-trener Florian Kohfeldt allerede tirsdag kveld. Kohfeldt forsikret at bilder fra dronen ikke ble brukt i forberedelsene til kamp.

– Tvert imot ødela dette vår oppladning til kampen, mente Kohfeldt.

Nagelsmann bærer ikke nag til speideren.

– I bunn og grunn er det prisverdig at han strekker seg for å hjelpe klubben sin ved å spionere på motstanderen, sier han.

