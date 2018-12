Johannes Thingnes Bø med ny sprintseier etter superløp i Tsjekkia

ntb_sport

Stryningen gikk kjapt i sporet og skjøt perfekt på standplass. Det ble en uslåelig kombinasjon og tok Thingnes Bø til nok en seier. 25-åringen har vunnet fire av seks verdenscuprenn, der tre av dem har kommet i sprint.

På ståendeskytingen hadde han marginene på sin side. Da hadde han et høyt kanttreff som gikk inn.

Samtidig som Thingnes Bø var feilfri under sin siste skyting, gikk Martin Fourcade på ett bomskudd da han var inne til standplass første gang. På stående kollapset Frankrikes superstjerne helt med tre nye bom.

Revansj

Fourcade har slitt litt med langrennsformen i vinter, men torsdag greide han å bøte litt på skyteformen ved å gå raskt i sporet. Han var likevel voksne 2.12,9 minutter bak sin norske erkerival.

Seieren er Thingnes Bøs 25. i verdenscupen. Den ga ham en herlig revansj etter marerittet med seks bom under sist helgs jaktstart i Hochfilzen.

Tarjei Bø pådro seg én bom på første skyting, men gjorde en perfekt serie da han var inne for å skyte stående. Da luktet det et norsk brødrepar på pallen, men den muligheten forsvant idet eldstemann Bø fikk det småtungt under sisterunden.

Han krysset målstreken 1.08,8 minutter bak lillebroren.

Debutant

Henrik L`Abée-Lund plaffet ned ti av ti blinker, men i likhet med Bø fikk han det litt tøft mot slutten. Han var 1.10,3 bak Thingnes Bø, mens Erlend Bjøntegaard og Vetle Sjåstad Christiansen begge måtte ta én strafferunde torsdag.

Også debutanten Johannes Dale gikk Nevo Mesto-sprinten. Sist helg tok Dale en knusende sprintseier i IBU-cupen, som er nivå to i skiskyting.

Lørdag står jaktstart på programmet i Tsjekkia. Skiskytterne avslutter 2018 med fellesstart lille julaften.

