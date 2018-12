Karantene for 25 Juventus-unggutter etter hånende Napoli-sanger

ntb_sport

Hendelsen fant sted etter at Juventus slo Napoli 3-0 i cupsemifinalen for G15-lag i juni. Forbundet sier at spillerne «høylytt sang en sang som var svært støtende mot motstanderlaget, deres fans og Napoli by».

Klubben er også ilagt en bot på 6000 euro. Det tilsvarer omtrent 60.000 kroner.

Forbundet var enige med Juventus om at spillerne skal delta på et kurs for å lære seg å respektere motspillere og bruke digitalt utstyr ordentlig.

Juventus tilbød seg å trekke seg fra cupen etter hendelsen. Laget tapte 0-5 i finalen mot Inter.

