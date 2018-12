Lionel jakter gull i Sverige før fransk eventyr

ntb_sport

Det har lenge vært store tall rundt 8-årige Lionel, og kontoen er definitivt velfylt. Hesten har løpt inn rekordsummen 15,6 millioner kroner og vunnet 23 av 71 løp. 2.-plassen i VM på Yonkers i USA i oktober ga over to millioner kroner.

Eventyrhesten fra Slitu, som er oppkalt etter Lionel Messi, har mer på lager.

– Jeg håper og tror at han blir stadig bedre med årene. Som god vin, sier eier og kusk Gøran Antonsen til Equus.

Nytt fransk eventyr

Aller først rettes blikket mot lørdagen på Mantorp i Östergötland i Sverige.

– Alt ser bra ut. Han har et fint løp og går med fire sko for første gang på lenge, uten at det skal være noe problem, sier Antonsen, som sammen med trener Daniel Redén planlegger ytterligere en start i Sverige før reisebagen pakkes igjen.

Lionel har startet i fire land i 2018, Frankrike er ett av dem. 11 førsteplasser på fransk jord i karrieren er ikke småtteri. Søndag 27. januar er Lionel igjen klar for den svarte og legendariske koksgrusen på Vincennes-banen. Selskapet er eksklusivt, kun verdenstopper får billett til Prix d'Amérique, verdens tøffeste og mest prestisjetunge travløp.

Lionel har en tredjeplass fra storløpet, i fjor ble det disk og skuffelse.

Endrer opplegg

– Han var ikke helt i toppform. Lionel skal se ut som en klissvåt sel når han er på sitt beste. Det gjorde han ikke i fjor. Nå kommer vi ned litt senere og korter ned oppholdet. Det blir mindre støy da, sier Antonsen, som gleder seg over norske hesters framganger på franske baner.

– Eirik Djuves Valokaja Hindø har fem strake i Frankrike nå. Det viser at norske hester duger internasjonalt, fastslår Gøran Antonsen, som har den beste av dem alle, og som håper og tror at Lionel vil vise det også i 2019.

Men først blir det gulljakt i Sverige.

