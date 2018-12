Rangers fikk bot for dommerkritikk

ntb_sport

Kritikken kom etter at Daniel Candeias ble utvist i oppgjøret. Portugiseren fikk sitt andre gule kort å lage «bevegelser» mot St. Mirren-forsvarer Anton Ferdinand, men TV-bildene tyder ikke på noe slikt.

I en uttalelse kritiserte Rangers avgjørelsen og kalte den «feilaktig og uforklarlig», samt at klubben ville sende inn en formell klage til Skottlands fotballforbund.

Nå har fotballforbundet svart med å ilegge klubben 6000 pund i bot. Det melder BBC.

5000 pund ble ilagt for «offentlig kritisering av en dommer og indikere partiskhet og inkompetanse». I tillegg må klubben betale 1000 pund for å ikke handle i beste interesse for fotballen. Den totale summen tilsvarer 65.000 norske kroner.

Rangers vant oppgjøret mot St. Mirren 2-0.

(©NTB)