Shaqiri vil bli Klopps nøkkelspiller

Shaqiri kom inn fra benken og scoret to av målene da Liverpool slo Manchester United 3-1 søndag. Seieren sørget for klubben tok tilbake serieledelsen fra Manchester City.

Den lille sveitseren håper han blir belønnet med en plass i startoppstillingen i fredagens seriekamp mot Wolverhampton.

Det er kun fem måneder siden 26-åringen kom til klubben fra Stoke. Shaqiri scoret åtte mål og hadde sju målgivende pasninger for Stoke da laget rykket ned fra Premier League forrige sesong. Liverpool betalte rundt 150 millioner kroner for den sveitsiske landslagsspilleren, og Liverpool-manager Jürgen Klopp kalte det en «no-brainer» å hente Shaqiri.

Da overgangen ble kjent, ble det stilt spørsmål om Shaqiri hadde den kapasiteten Liverpool trenger for en krevende Klopp.

Han fikk åtte minutter i serieåpningen, satt på benken fire av de åtte første kampene, og det er først i det siste at Shaqiris navn har vært å finne i Klopps startellever.

– Han trenger tid, det er helt normalt, sier Klopp om Anfields nye yndling.

27-åringen startet fem strake kamper før han var tilbake på benken mot Manchester United. Shaqiri kom inn for Naby Keita da det gjensto 20 minutter av kampen. I løpet av den tiden avgjorde han kampen.

– Han er han en mann for store øyeblikk. Det er sånn det er, og vi må sørge for at det fortsetter på samme måte, sier serielederens manager videre.

Spektakulær introduksjon

Den sveitsiske landslagsspilleren introduserte seg selv på en spektakulær måte for Liverpool-fansen da han i sesongoppkjøringen brassesparket inn et mål mot Manchester United. Bare dager før hadde han uttalt at han mente Liverpool kan vinne «alt i verden».

Uttalelsen var kanskje i overkant, men Shaqiri vet hva som skal til for å vinne. Han var en del av troppen til Bayern München som vant to strake seriemesterskap i 2013 og 2014.

En vinnerskalle som Shaqiri kan trenges i en Liverpool-tropp full av talent, men som mangler erfaring i å vinne serien.

Og Klopp setter pris på Shaqiri, som med sin briljante teknikk og dødelige skuddbein kan bekle flere posisjoner i tyskerens system.

– Vet om deres svakheter

Nå går Premier League inn i et hektisk juleprogram. For Liverpool venter Wolverhampton, Newcastle, Arsenal og Manchester City på rad og rekke fram til 3. januar.

Liverpool leder Premier League med sine 45 poeng, noe som er ett poeng mer enn Manchester City. Men allerede fredag kan Klopps menn legge press på lagene bak med seier mot Wolverhampton på Molineux.

– Wolverhampton er nok en kamp vi ønsker å vinne. Det kommer til å bli tøft, for de er inne i en god periode, men det er vi også. Vi skal forberede oss godt, og vi vet om deres styrker og svakheter, sier Liverpools Virgil van Dijk til klubbens nettside.

Wolverhampton har fått en god start på årets sesong og ligger på 7.-plass med 25 poeng etter 17 spilte kamper.

