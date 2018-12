Sheffield Wednesday lagt ut for salg

ntb_sport

Den thailandske forretningsmannen har brukt over 750 millioner kroner på klubben etter overtakelsen i 2015.

Klubben har hatt ambisjoner om opprykk til Premier League. I 2016 måtte Sheffield-klubben gi tapt mot Hull i opprykksfinalen, og året etter ble det tap i semifinalen mot Huddersfield.

Forrige sesong endte med en skuffende 15.-plass. Pengebruken har vært i strid med ligaens økonomiske fair play-regler, og Wednesday har hatt overgangsnekt fra april til august i år. Klubben ligger foreløpig på 18.-plass i inneværende sesong.

– Av og til føler jeg at jeg ikke gjør godt nok, og det gjør meg trist. Jeg vil si det offisielt til journalister og alle at jeg vil legge klubben ut for salg. Jeg tror mange har lyst til å kjøpe, sa Chansiri på onsdagens supporterforum, ifølge The Star.

Sheffield Wednesday spilte i Premier League mellom 1992 og 2000. Klubben hadde Petter Rudi på laget fra 1997 til 2000.

