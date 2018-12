Solskjær: – Det føles som å komme hjem

ntb_sport

– Wow. Takk, det er flott. Det føles som å komme hjem. Det har vært et par hektiske dager, men det er flott å se alle igjen, sa Solskjær til klubbens TV-kanal MUTV.

– Det er så mange her som også var her da jeg var spiller og reservelagstrener. Jeg har tatt med noe norsk sjokolade til dem, så jeg tror dem er glade, fortsatte 45-åringen og lo.

United-legenden fra Kristiansund skal lede den engelske storklubben ut sesongen.

– Det er seks måneder. Jeg skal nyte tiden. Jeg er hjemme igjen, og det handler om å se spillerne, trenerapparatet og så klart være meg selv. Klubben har en prosess for å finne den neste manageren, så jeg og teamet mitt vil få spillerne til å nyte fotball. Jeg ser fram til å se supporterne igjen.

Tett program

Lørdag venter Solskjærs første test i sin nye jobb. Da reiser han til Wales for å møte gamleklubben Cardiff. Fire dager senere returnerer Solskjær til Old Trafford når Huddersfield kommer på besøk.

Klubben har totalt fem kamper i løpet av to uker. Fire av dem er i Premier League, mens den siste er i FA-cupen mot Reading.

– Antallet kamper vil ikke være et problem. Vi har en fantastisk spillerstall med 23-24 kvalitetsfulle spillere som alle skal få en sjanse til å vise at de er Manchester United-spillere, sa Solskjær torsdag.

Onsdag var det 8178 dager siden Solskjær ble United-spiller. Det skjedde 29. juli 1996 etter at angriperen ble fløyet fra Molde til Manchester i flyet til Kjell Inge Røkke.

Solskjær ble raskt en yndling på Old Trafford og scoret 18 ligamål i sin første sesong i Manchester. Han fikk tilnavnet «The Baby-faced Assassin» på grunn av sitt gutteaktige utseende.

Legendestatus

Nordmannen hadde ofte en rolle som superreserve, men han valgte å bli i klubben. Solskjær fikk flere tilbud om å bytte arbeidsgiver. Han var lojal mot United helt til en kneskade stoppet ham i slutten av august 2007.

Solskjærs fasit ble 126 mål på 366 kamper for United. Han gikk glipp av nesten to hele sesonger på grunn av skade.

Høydepunktene i Solskjærs elleve sesonger lange karriere som United-spiller er svært mange. Han ble matchvinner i Champions League-finalen i 1999 da United slo Bayern München i en svært dramatisk kamp.

Tirsdag ble det klart at José Mourinho var ferdig som United-manager. Han sikret rødtrøyene tre trofeer, men var aldri i nærheten av å ta dem til ligatittelen i løpet av sine to og et halvt år i klubben.

(©NTB)