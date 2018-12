Thorsby vil bort fra Heerenveen

ntb_sport

Thorsby vil komme seg til en større liga etter fem år i Nederland og Heerenveen. Kontrakten hans går ut til sommeren.

– Jeg har takket nei til en ny kontrakt i Heerenveen, så i utgangspunktet er jeg ferdig her til sommeren, sier Thorsby til NRK.

– Jeg er i en alder der jeg må spille fotball, men samtidig spille på et høyt nivå. Jeg har sagt til meg selv at jeg har lyst til å spille i en av de fem største ligaene i Europa. Det vil jeg si er et naturlig steg herfra, legger han til.

Agenten hans, Mike Kjølø, bekrefter at det er interesse rundt midtbanespilleren, som har vært et fast innslag på U21-landslaget. 22-åringen har også fått et innhopp på seniorlandslaget.

