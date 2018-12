Alsaker: – Velregissert og smart Solskjær

ntb_sport

Det mener TV 2s mangeårige fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Budskapet var tydelig, han skal skape en positiv trend i garderoben, sier Alsaker til NTB.

– Hva bemerket du deg av den første pressekonferansen?

– Det var fokus på spilleglede, at United er det beste laget, at de har de beste spillerne og er laget som har vunnet mest. Det hele en kontrast til det som har vært. Dessuten kom det en hyllest til Alex Ferguson og andre ting som faller i god jord. Han sa det folk vil høre. Ikke noe kritikk av Solskjær for det, men det var nok helt klart bevisst og smart, sier Alsaker og legger til:

– Han hadde også fokus på å gjøre det motsatte av det forgjengeren José Mourinho ikke lyktes med. Nå har han muligheten til å utrette noe med et relativt lett juleprogram. Vinner han halvparten av kampene resten av sesongen, så har han lyktes.

Forgjengerne David Moyes, Louis van Gaal og Mourinho hadde litt over 50 prosent seirer i sine kamper.

– Det ligger han helt klart an til å matche, sier TV 2-eksperten.

(©NTB)