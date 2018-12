Andrésson blir værende i Viking

ntb_sport

20-åringen spilte høstsesongen for Viking som en innleid spiller fra engelske Reading. Han imponerte såpass at klubben ønsket å ha ham med videre.

Stavanger Aftenblad erfarer at Viking punger ut en overgangssum som ligger et sted mellom 600.000 og 800.000 kroner. Klubben opplyser at avtalen med Reading innebærer et engangsbeløp, mens det blir et nytt beløp etter et visst antall kamper.

Viking-trener Bjarne Berntsen er glad for å få med seg Andrésson videre i klubbens comebacksesong i Eliteserien.

– Han gikk ikke glipp av en eneste treningsøkt da han var her i høst, sier Berntsen til viking-fk.no.

Han ser på islendingen som en spiller som har et potensial som i framtiden vil være attraktivt for større klubber.

– Vi er en selgende klubb, men først og fremst må spillerne prestere kjempegodt for Viking og bidra til å løfte laget så høyt som mulig. Presterer de godt nok, er vi selvsagt åpne for videresalg, sier Berntsen.

