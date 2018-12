Chelsea med sesongens første hjemmesmell

ntb_sport

Det var Chelseas første hjemmetap under Maurizio Sarri. Før lørdagens oppgjør viste London-lagets ligafasit seks seirer og tre uavgjort på Stamford Bridge.

Leicester fikk scoringen sin etter at Pedro mistet ballen på midtbanen etter 51 minutter. James Maddison fikk ballen i mellomrommet og sendte den videre til Vardy. Alene med Kepa Arrizabalaga gjorde stjernespissen ingen feil.

– Kampbildet forandret seg etter målet. Vi spilte bra i 55 minutter, men vi hadde ingen god respons etter at vi slapp inn. Vi så litt sjokkerte ute. Vi skulle ha fortsatt å spille som vi gjorde, for det var nok tid igjen, sa Sarri til BBC.

Chelsea kunne fort ha havnet under 0-2. I det 66. minutt mistet Kepa ballen etter et Leicester-innlegg, og en våken Vardy prøvde å hælflikke den mot mål. Chelseas keeper var utspilt, men César Azpilicueta berget vertene med kneet.

Stolpetreff

Kasper Schmeichel spilte en god kamp i Leicester-buret. Dansken hadde blant annet en klasseredning da han stoppet Chelseas superstjerne Eden Hazard etter en drøy time. Belgieren hamret til fra kort hold, men Schmeichel viste god reaksjonsevne og fikk ut en sterk høyrearm ved nærmeste stolpe.

På overtid traff Marcos Alonso innsiden av stolpen. Der var Chelsea noen centimeter unna 1-1.

Chelsea står med tre tap på sine seks siste Premier League-kamper. Formduppen har sendt Sarris lag helt ut av gullkampen. Det skiller elleve poeng opp til Liverpool på tabelltoppen.

Umulig

Sarri innrømmet etter lørdagens kamp at han er bekymret over at Chelsea har begynt å avgi poeng mot antatt langt svakere lag. Nylig tapte blåtrøyene for Wolverhampton.

– Vi må finne ut hvorfor det er blitt slik. Du kan havne under 0-1, men det er viktig å respondere på riktig måte. Vi hadde nok tid til å score to mål i dag.

Chelsea-sjefen mener det aldri var realistisk at London-klubben skulle kjempe om Premier League-tittelen.

– Det var umulig helt fra starten av. Jeg sa fra begynnelsen at det ikke er mulig å holdt tritt med Liverpool og Manchester City. Vi må være forsiktige og gjøre det vi kan for å holde oss i nærheten av topp fire, sa Sarri.

Leicester tok sin første seier på fire seriekamper med lørdagens triumf på Stamford Bridge.

(©NTB)