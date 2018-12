Nainggolan i trøbbel igjen, suspendert av Inter

ntb_sport

Inter opplyste om suspensjonen på sine nettsider lille julaften, men utdypet ikke hva Nainggolan har gjort galt. Det er heller ikke klart hvor lenge han skal holdes utenfor.

Italienske medier hevder at belgieren kom for sent til trening søndag morgen. Det skal han ha gjort flere ganger den siste uken.

Nainggolan byttet i sommer ut Roma med Inter. Også i gamleklubben ble midtbanespilleren straffet for sin oppførsel. I januar besluttet Roma å bøtelegge 30-åringen og sette ham utenfor troppen i én kamp. Det skjedde etter at han i sosiale medier hadde publisert materiale som viste hvor beruset han var på nyttårsaften.

Nainggolan har siden 2009 vært en del av Belgias stjernegalleri, men fikk ikke være med til sommerens VM. Forholdet mellom ham og landslagssjef Roberto Martínez skal være iskaldt.

I det siste har Nainggolan slitt med en ankelskade, men fikk spilletid senest lørdag da Inter spilte 1-1 mot Chievoverona i Serie A.

Inter er nummer tre på tabellen. Det er hele 16 poeng opp til serieleder Juventus.

