O'Sullivan forlenger med Magdeburg

Det bekrefter Bundesliga-klubben Magdeburg på sitt nettsted lille julaften.

Den norske backen har vært kaptein siden 2017/18-sesongen og har forlenget sin kontrakt med to år. Oslo-gutten kom til klubben i 2016.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne spille her i mange år. Klubben styres godt og har utviklet seg til å bli en toppklubb som jeg vil hjelpe videre, sier O'Sullivan.

– Jeg er veldig glad for at vi kunne beholde denne ettertraktede spilleren her i Magdeburg. Ikke bare er han vårt ansikt utad, men han er også perfekt for min spillerfilosofi, sier trener Bennet Wiegert.

O'Sullivan er en av Christian Berges mest betrodde spillere på landslaget, men har nylig gjennomgått en kneoperasjon og driver opptrening i disse dager.

27-åringen er likevel en del av Norges tropp til VM i januar.

