Supporterklubb advarer RBK mot å velge Horneland som hovedtrener

ntb_sport

Den siste uken har Horneland rykket stadig nærmere den ledige trenerrollen på Lerkendal. VG erfarte før helgen at Haugesund-treneren kun er noen detaljer unna å skrive under for trønderne.

Ifølge avisen var ikke Horneland RBKs førstevalg som hovedtrener. Opprinnelig var han ønsket som vikartrener fram til sommeren, før han deretter skulle bli assistent for en ny hovedtrener.

Lille julaften la Kjernen ut et åpent brev til RBK-styret på sine nettsider. Der skriver supporterklubben at de støtter ideen om å få Horneland til klubben, men kun som assistent.

«Vi liker tanken på å hente Horneland til Rosenborg. Vi liker hans tanker rundt det å slå ned på et slapt treningsregime. Vi liker hans måte å stille krav til spillerne på. Vi liker hans tanker om å bygge et solid defensivt fundament i et lag», står det før Kjernen kommer med et varsku:

«Det er Bjørn Hansen han minner oss om, ikke Nils Arne Eggen. Han minner oss ikke om den ubestridte eneren på benken, på brakka og i media. Han minner oss om sidekicken. Vi ser han ikke være den samlende faktoren i klubben».

Ambisjoner

Supportergruppen skriver videre at den forstår at man ikke alltid får på plass førstevalget, men advarer samtidig Rosenborg mot å gå for det nest beste «og selge det inn som like bra».

«Men går man for ei løsning som ikke ser ut til å være bra nok for verken spillere eller publikum, så er det snakk om å bygge ambisjonene ned i stedet for opp. Og det var jo ambisjoner vi ønsket oss til jul», står det i søndagens brev.

RBKs styreleder Ivar Koteng sa fredag til NRK Trøndelag at en ny trener trolig vil skrive under i løpet av romjulen.

Har imponert i FKH

Horneland har tent Haugesund siden høsten 2016. I år tok han rogalandsklubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

Tidligere i uken bekreftet Rosenborg at Rini Coolen går tilbake til rollen som akademisjef. Nederlenderen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men får ikke fortsette som hovedtrener.

Coolen overtok ansvaret etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Han loset trønderne til både serie- og cupgull samt gruppespill i europaligaen.

(©NTB)