Zuccarello og Rangers ble for små borte mot Toronto

ntb_sport

Kampen i Canadas største by var hjemmelagets fra starten. Patrick Marleau trengte knapt tre minutter før han satte inn 1–0 til Toronto, den eneste scoringen i første periode.

Etter hvilen kom Rangers tilbake ved Neal Pionk, som utlignet etter et kvarter. Heller ikke i den perioden ble det flere scoringer.

Gjestene fra New York skulle aldri få noen bedre posisjon enn de hadde da de begynte tredje periode på stillingen 1–1. Etter halvannet minutt sendte Andreas Johnsson hjemmelaget i føringen igjen, og fire minutter etter det la Morgan Rielly på til 3–1.

Kevin Hayes reduserte deretter for New York, før Mitchell Marner igjen ga Toronto en større luke. Snaut fire minutter før kampen var ferdig reduserte Rangers igjen, denne gangen ved Chris Kreider. I sluttminuttene tok Rangers ut målvakten i håp om å presse fram forlengning og holde liv i kampen en stund til. Men med 20 sekunder igjen på klokken var det Marner som så snitt til å snappe opp pucken bak egen blålinje og gå alene mot et tomt Rangers-mål. På hjemmebane fastsatte canadieren sluttresultatet til 5–3 for Toronto.

Mats Zuccarello fikk drøyt 16 minutter på isen i lørdagens oppgjør.

(©NTB)