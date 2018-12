Modric verdens beste i The Guardian-kåring

ntb_sport

Modric topper 100-listen til The Guardian foran tidligere lagkamerat Cristiano Ronaldo og Barcelonas Lionel Messi. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain og Frankrike) og Mohamed Salah (Liverpool og Egypt) utgjør resten av topp fem.

Avisen skriver at Modric vinner prisen etter seks år med Messi og Ronaldo på topp. 79 av 225 eksperter i juryen hadde kroaten som bestemann, mot 48 for Messi og 33 for Ronaldo.

Den engelske avisen er ikke førstemann til å dele ut pris til Modric etter en strålende sesong for serievinner Real Madrid. Han ledet også Kroatia til en overraskende VM-finale.

Den lille kroaten ble kåret til VM-sluttspillets beste spiller i sommer. Han vant også Gullballen i starten av desember.

