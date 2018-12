Langli mener Liverpool kan forsvare ledelsen helt inn

ntb_sport

Etter Manchester Citys smell mot Crystal Palace har Liverpool fire poengs luke på toppen av Premier League før Boxing Day. Liverpool har sett bunnsolide ut denne sesongen og har til gode å tape.

Langli ser ikke bort fra at Jürgen Klopps menn kan forsvare ledelsen sesongen ut.

– Det er det selvfølgelig. De leder, de har bra momentum og har et forsvar som slipper inn mange færre mål enn de har pleid å gjøre, sier Langli til NTB.

Liverpool har kun sluppet inn sju mål denne sesongen. Tabelltoer Manchester City har til sammenligning sett 13 mål gå i eget nett. Mye av grunnen mener Langli er at Liverpool punget for den brasilianske keeperen Alisson før denne sesongen.

– Det betyr ekstremt mye. Du ser den tryggheten som han skaper og de matchvinnende redningene han gjør i kamp etter kamp. Samtidig har Virgil van Dijk gitt forsvaret en helt annet trygghet. Der gjorde Liverpool en veldig bra jobb på overgangsmarkedet, selv om det kostet mye. Det er mange som bruker mange penger uten å forsterke laget nevneverdig, men Liverpool var flinke til å definere hvor problemene lå og hva de skulle bruke pengene på. Selv om det ble kostbart har de levert til de grader, og slik at det nesten ser billig ut slik de spiller ut.

Ligapokal-tørke

I sin storhetstid herjet Liverpool rått med konkurrentene. Mellom 1973 og 1990 ble Merseyside-klubben engelsk seriemester hele elleve ganger. Siden har ikke én eneste ligatittel havnet i pokalskapet på Anfield.

I Premier League-æraen har Liverpool et par ganger vært fryktelig nær å bryte tørken. Våren 2014 var de rødkledde i førersetet i innspurten, men feilet da det gjaldt som mest og så Manchester City gå forbi med to poeng.

Felt på hjemmebane

Også fem år tidligere var Liverpool i gullstriden. Da ble de felt av for mange uavgjort i egen storstue. Langli tror ikke historikken vil bety noe når det drar seg til utover sesongen.

– Nei, det tror jeg ikke. Spillerne og de folkene som er rundt klubben tenker ikke på det. De var farlig i én sesong under Rafael Benitez. Da tapte de klart færre kamper enn Manchester United, men spilte for mange uavgjort til at det ikke gikk. De var også framme og luktet den gangen Steven Gerrard skled som bakerste mann, så de har vært veldig nær. Det ville ha vært veldig stort for alle Liverpool-supportere om det hadde gått, sier Langli.

– Samtidig er konkurransesituasjonen nå en helt annen enn den var i den perioden sist Liverpool vant. Det er flere klubber som har penger. Du ser denne sesongen med klubber som Chelsea, Arsenal og Tottenham at det de har tatt av poeng hadde normalt vært mer enn godt nok til å ligge i toppen av Premier League, men bunnlagene tar nesten ikke poeng lenger, i hvert fall ikke denne sesongen, sier fotballeksperten videre.

Liverpool tar imot Newcastle på Boxing Day. Manchester City møter Leicester borte, mens Tottenham og Chelsea skal ut mot henholdsvis Bournemouth og Watford.

