Sagosen-lagkamerat innrømmer pilleproblemer

Det sier håndballstjernen i et intervju med Jyllands-Posten. Danmark vant OL-gull i Rio det året.

For å fjerne smertene i en betent akillessene hadde han tatt smertestillende piller i et halvt år. Det førte til at han ikke hadde lagt merke til at han hadde fått en skade i venstresiden av magen én måned før OL.

Plutselig kom alle smertene på en gang en morgen.

– Jeg kunne ikke løpe uten å få vondt i magen. Det var veldig ubehagelig, sa Hansen til Jyllands-Posten.

– Jeg tenkte også mitt med OL rett rundt hjørnet. Jeg ville være i toppform, og det var jeg ikke, fortsatte han.

Landslagsspilleren ble laserbehandlet for skaden, og droppet straks de smertestillende pillene. Han tok også en pause fra trening.

Hansen vet i dag fortsatt ikke hva som var galt med magen før OL, men pillene har han droppet for alltid.

– Jeg skal ikke bruke den slags igjen, forsikret 31-åringen.

Danmark er vert for VM i januar sammen med Tyskland. Hansen og co. spiller i samme gruppe som Norge.

