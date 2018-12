ntb_sport

Da leder nordmannen laget i sin første hjemmekamp som manager i storklubben.

– Det er umulig å overvurdere hvilke sterke følelser Manchester United-fansen har for Solskjær. Det er noe helt spesielt, sier BBCs Phil McNulty til NTB.

Solskjær startet United-jobben med hele 5-1 over Cardiff borte lørdag.

– Dette blir som når en virkelig helt vender hjem. Jeg kan langt på vei garantere at han vil få stående ovasjoner før kampen. Tilhengerne vil være svært glade for å se et kjent ansikt de stoler på og elsker ved trenerbenken, ikke minst etter en nedslående og gledesløs sesong så langt, sier McNulty.

Det er ventet at Solskjærs mentor Alex Ferguson er på tribunen og ser sin yndling innta det tekniske området onsdag.

United kvittet seg meg José Mourinho nylig og hentet Solskjær inn som vikar sesongen ut.

Lenger?

Nordmannen er klar på at han skal ha jobben i et snaut år, men det skinner likevel gjennom at Solskjær nå også ser en liten flik av håp om at engasjementet skal gjøres permanent.

Dette er kampene i Premier League fram til nyttår:

Onsdag, 16.00: Fulham – Wolverhampton 13.30, Burnley – Everton, Crystal Palace – Cardiff, Leicester – Manchester C., Liverpool – Newcastle, Manchester U. – Huddersfield, Tottenham – Bournemouth, Brighton – Arsenal 18.15, Watford – Chelsea 20.30.

Torsdag: Southampton – West Ham 20.45.

Lørdag, 16.00: Brighton – Everton, Fulham – Huddersfield, Leicester – Cardiff, Tottenham – Wolverhampton, Watford – Newcastle, Liverpool – Arsenal 18.30.

Søndag, 15.15: Crystal Palace – Chelsea 13.00, Burnley – West Ham, Southampton – Manchester C., Manchester U. – Bournemouth 17.30.

(©NTB)