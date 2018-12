Sundby vil se flere prioritere Tour de Ski

ntb_sport

Det er spesielt på kvinnesiden at frafallet av de største profilene vil merkes når langrennsfesten i Mellom-Europa starter med skøytesprint lørdag. Både Therese Johaug og OL-mester Ragnhild Haga blir igjen hjemme.

Begge to har kommet fram til at Tour de Ski blir for mye og slitsomt i forberedelsene til sesongens høydepunkt: VM i Seefeld.

Sundby har ikke den tankegangen. Han føler det er viktig å verne om Touren, også i sesonger når VM eller OL går et par måneder etterpå.

– Jeg mener at jeg har en delvis forpliktelse til å stille opp, selv om man gjør forskjellige valg og mesterskap går foran for noen. Hvis alle skulle tenkt sånn, hadde man stått igjen med et totalt ubrukbart konsept. Det ville være synd å rote bort noe med det seermessige største potensialet i internasjonal langrenn, sa Sundby til NTB tidligere i år og la til:

– Jeg synes at Tour de Ski er en bra ting for langrennssporten, og så håper jeg at flere og flere ønsker å stille. På herresiden har stort sett alle de største favorittene vært med. Alle med mål om å vinne har stilt de siste sesongene.

Ikke spennende nok?

Også i Sverige dropper flere av de kvinnelig stjernene å gå Tour de Ski, deriblant trioen Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Hanna Falk. Sundby tror han vet hvorfor det blir slik i en VM-sesong.

– Mange jenter ser kanskje ikke på Tour de Ski som det største utstillingsvinduet. Kanskje de ikke føler at det er spennende nok. Jeg synes det er det mest spennende, det mest mentale og det mest krevende. Det er mange utfordringer som jeg finner attraktive.

– Mange jenter tror at medaljene kommer raskere i VM uten deltakelse i Tour de Ski. Vi går rulleskirenn om sommeren for å promotere vår egen idrett, men det er det minst viktige. Jeg ville heller ha droppet alle rulleskirenn og heller gått Tour de Ski. Men man kan ikke ta fra folk vurderingen om at det er vanskelig å kombinere med mesterskapsmedalje.

Utstillingsvindu

Herrelandslagstrener Eirik Myhr Nossum er enig med Sundby om at Tour de Ski er et konsept langrennssporten må holde på.

– Tour de Ski er veldig viktig. Det er noe av det viktigste utstillingsvinduet vi har. Det er jævla viktig, og det er ikke noe vi tar lett på. Selvfølgelig tar vi vurderingen inn mot hva som er viktig for hver enkelt, sa Nossum til NTB tidligere i vinter.

Touren starter med sprint i fristil i italienske Toblach lørdag. Dagen etter er det 10 og 15 kilometer i fristil samme sted.

Deretter flytter løperne seg til Sveits og Val Müstair, der det igjen gås skøytesprint 1. nyttårsdag. De påfølgende dagene er det fellesstart i klassisk og jaktstart i fristil (10 km for kvinner, 15 km for herrer) i tyske Oberstdorf.

5. januar venter en klassisk fellesstart over 10 og 15 kilometer i Val di Fiemme, før det hele avgjøres med jaktstart opp slalåmbakken i Alpe Cermis søndag 6. januar.

