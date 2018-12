TV 2: Ingebrigtsen vil ikke bli Haugesund-trener

ntb_sport

Kanalen melder at FKH via en agent nylig tok kontrakt med RBKs tidligere suksesstrener. Klubben ville sjekke om Ingebrigtsen var en kandidat til å ta over etter Horneland.

TV 2 skriver at svaret ikke var det Haugesund håpet på. Selv vil ikke Ingebrigtsen si noe om opplysningene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke klubber jeg er aktuell for eller ikke, sier han til kanalen.

Benekter

FKHs styreleder Leiv Helge Kaldheim avviser at klubben har startet en trenerjakt. Han står fast ved at Horneland blir værende også kommende sesong.

– Det jeg kan si er at jeg ikke har vært i kontakt med noen andre trenere enn Eirik Horneland når det gjelder 2019. Eirik har kontrakt med FK Haugesund i 2019 og skal trene FK Haugesund i 2019, sier Kaldheim og garanterer for at han ikke har vært i kontakt med Ingebrigtsen.

Flere medier, deriblant VG, Adresseavisen og NRK, meldte før helgen at Horneland bare er noen detaljer unna å få trenerjobb i Rosenborg.

Ble sparket

Horneland har tent Haugesund siden høsten 2016. I år tok han rogalandsklubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

I forrige uke bekreftet Rosenborg at Rini Coolen går tilbake til rollen som akademisjef. Nederlenderen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men får ikke fortsette som hovedtrener.

Coolen overtok ansvaret etter at Ingebrigtsen fikk sparken. Han loset trønderne til både serie- og cupgull samt gruppespill i europaligaen.

