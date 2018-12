Trav Forus tirsdag

ntb_sport

{bi}1. løp. 2040 m. Auto V65-1:{bt} 1) Wilma Leggrowbach 1.13,8,. Fulle Menn Racing AB, Kristiansand. – G. Mikkelsen, 2) Conquestador B.R. 1.14,1, 3) Touch My Shadow (DK) 1.14,1, 4) Silas Hovmand (DK) 1.14,2, 5) Delec Hanover (US) 1.15,1,. Odds: 1,38 (7). Trippel: 50,09 (7-8-1). Plass: 1,08-1,27-2,01.

{bi}2. løp. 2040 m. Volte V65-2:{bt} 1) Kap Tilly 1.26,9, Hilde Håland, Klepp Stasjon. G. Mikkelsen, 2) Valle Tiril 1.27,0, 3) Møller Viktoria 1.28,9, 4) Åspe Mix 1.27,3, 5) Art Miklagard 1.26,6,. Odds: 6,06 (4). Trippel: 310,86 (4-5-1). Plass: 2,32-3,55-3,3.

{bi}3. løp. 2040 m. Auto V65-3, V5-1:{bt} 1) Exploitmyday 1.17,5, Kim Rene Gramstad, Sandnes. Ø. Hegdal, 2) Muito Obrigada 1.17,5, 3) Look De Diamond 1.17,6, 4) Ithinkiama Genius 1.17,8, 5) Coktail Mack 1.18,0, 6) Orlandostile 1.18,1.Odds: 5,07 (6). Trippel: 97,48 (6-3-5). Plass: 1,53-1,46-1,27.

{bi}4. løp. 2040 m. Volte V65-4, V5-2:{bt} 1) Idu Bork 1.31,9, Ingve Dubland, Varhaug. T. Erga, 2) Vestpol Kine 1.32,2,. 3) Nordli Lyn 1.33,2, 4) Grude Borken 1.33,5,. 5) Lykkje Kjetil 1.33,7,. 6) Erga Fenja 1.33,9, g.. Odds: 2,24 (5). Trippel: 328,52 (5-4-6). Plass: 1,57-5,03-3,97.

{bi}5. løp. 2550 m. Volte V65-5, V5-3, DD-1:{bt} 1). Am The Tiger 1.17,2, Stall Tommy. Tigern. R. Wiig, 2) Masserati G.T. 1.18,5, 3) Nu Love S.S. 1.18,6, 4) New Talisman 1.18,7, 5) Gigi Follo (S) 1.18,1,. 6) Frankel D.E. (DE) 1.18,3.Odds: 1,72 (8). Trippel: 39,15 (8-2-1). Plass: 1,16-1,49-2,73.

{bi}6. løp. 2040 m. Volte V65-6, V5-4, DD-2:{bt} 1) Charming Boom Bay (DK) 1.19,1, Bengt S. Hagen, Hafrsfjord. P. Buer, 2) Super Talisman 1.18,5, 3) Maksi Lady 1.18,5, 4) Thai M. Share 1.18,6, 5) Air Speed (DK) 1.18,6, 6) Lady Toy Star 1.18,8.Odds: 2,03 (1). Trippel: 129,44 (1-3-8). Plass: 1,51-3,45-1,81.

{bi}7. løp. 2040 m. Volte V5-5:{bt} 1) Tøffen 1.31,3, Kristine Erga-Tor Espedal. T. Erga, 2) Erga Prinsen 1.32,2, 3) Svartsi 1.36,2, 4) Oria 1.35,1.Odds: 1,79 (5). Trippel: 13,81 (5-3-1). Plass: 1,29-1,78.

Totalomsetning: Kr. 3.549.903.

(©NTB)