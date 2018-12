United-back mener Solskjær-offensiv kan gi mesterligaspill

ntb_sport

Med 20 kamper igjen er United nummer seks på Premier League-tabellen. Rødtrøyene ligger åtte poeng bak firer Chelsea og den siste plassen som gir spill i den gjeveste europacupen.

Mange har avskrevet Old Trafford-klubben i topp-4-diskusjonen, men Shaw gir ikke opp.

– Selvsagt kan vi bli blant de fire beste. Vi vil spille i Champions League neste sesong. Jeg kan ikke se hvorfor vi ikke kan greie det hvis vi fortsetter å spille som dette, sa backen, ifølge BBC, etter 5-1-seieren over Cardiff i Solskjærs managerdebut for Manchester United.

Det var første gang siden legenden Alex Fergusons avskjedskamp at United scoret fem mål i en ligakamp. Solskjærs lag fikk mye ros for å vise stor angrepsvilje i lørdagens oppgjør. Det var det lite av under José Mourinho, spesielt den siste tiden.

Manchester United kan også kvalifisere seg til neste sesongs mesterliga om klubben vinner årets turnering, men det er det få – om noen – som ser på som realistisk. Det blir tøft nok å ta seg videre fra åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain.

Julaften hevdet Daily Mirror at Solskjær får 22 millioner kroner i bonus om han skaffer United mesterligabillett. Nordmøringen har i utgangspunktet kontrakt med storklubben ut sesongen, som varer til mai.

