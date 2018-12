Elyounoussi tilbake på treningsfeltet

ntb_sport

Det sier Elyounoussi i et intervju med Sarpsborg Arbeiderblad onsdag.

– Det er godt å kunne få lov til bruke all kraft og ikke minst sparke til fotballen igjen, sier Elyounoussi til avisen.

Den norske landslagsspilleren har slitt med skader siden overgangen fra Basel til Southampton.

– I løpet av denne høsten har jeg vært skadet tre ganger, og det er veldig frustrerende. Først var det ankelen som tok sin tid. Den neste var en hamstringskade, og slike skader tar tid. Jeg ble for utålmodig og startet litt for tidlig. Du vil så gjerne tilbake på banen, føler deg bra og setter i gang. Det skulle jeg ikke gjort, for hamstringproblemene kom tilbake raskt. Da var det alternativ trening igjen, og ikke noe er mer kjedelig enn nettopp det, sier angrepsspilleren.

24-åringen har spilt ti kamper i Premier League denne sesongen, seks av dem fra start.

