Solskjær mener spillerne må glede seg til å spille på Old Trafford

ntb_sport

Solskjærs første hjemmekamp som Manchester United-manager er mot nedrykkstruede Huddersfield onsdag.

Etter å ha tatt over som midlertidig manager etter José Mourinho fikk tilskuerfavoritten en drømmestart.

United-spillerne gikk amok mot Cardiff i Wales og vant 5-1. Det var første gang Manchester United scoret fem mål i Premier League siden Alex Ferguson ga seg i mai 2013.

– Selvfølgelig må man prøve å holde følelsene i sjakk, fordi jeg er der for å gjøre en jobb. Jeg må være fokusert, sa Solskjær før hjemmedebuten.

– Det er ikke lett. Jeg tror ikke det vil bli lett, men jeg ser fram til det og tror gutta ser fram til å spille på Old Trafford. Det er nøkkelen. Vi må glede oss til å spille her, fortsatte nordmannen.

Jakter perfekt start

Solskjær er ute etter å bli bare den femte manageren i Uniteds historie som starter karrieren med to strake seirer i serien.

Sjetteplasserte United har kun vunnet fem av 12 kamper på Old Trafford i alle turneringer så langt i en skuffende sesong. Presset har sett ut til å ha blitt for mye for spillerne til tider.

– Sånn er det når du signerer for Manchester United. Selvtillit er ikke noe du har i kjøleskapet og tar ut når det passer deg. Du gjør deg fortjent til det med prestasjoner, på trening og ellers, sier 45-åringen.

Tilskuerfavoritt

Solskjær vet alt om presset etter å ha representert Manchester United i elleve år som spiller. Høydepunktet var da han ble matchvinner i mesterligafinalen og sikret Uniteds trofé-trippel i 1999.

Fansen har sunget navnet til Solskjær stort sett hver kamp siden, og et svært banner med navnet til nordmannen henger alltid på Old Trafford.

– Jeg håper bare at jeg gjør en så god jobb de neste fem månedene at de vil fortsette å synge navnet mitt, sier Solskjær.

(©NTB)