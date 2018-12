Sportsåret 2018 i bilder

ntb_sport

Ikke uventet er det en del friidrettsbilder inne på listen. EM i Berlin ble en norsk kjempesuksess, særlig med tenåringen Jakob Ingebrigtsens gulldobbel.

Enda mer norsk jubel ble det under OL i Sør-Korea et halvår tidligere – også det et arrangement som ble godt dokumentert av NTB scanpix' fotografer.

Marit Bjørgen takket av, det samme gjorde Petter Northug. Én som derimot ikke lot seg vippe ned fra tronen var sjakkongen Magnus Carlsen, som igjen forsvarte sin VM-tittel i London.

12. januar: Iskaldt

Astrid Uhrenholdt Jacobsen kjempet seg inn til NM-sølv på 10-kilometeren i sprengkulda på Gåsbu. Foto: Lise Åserud

3. februar: Bråstopp

Sprinterne Mathias Hove Johansen, Jorge Caracassis, Tom Kling Baptiste og Nickolai Alieu Jallow ga alt i forsøket på 60-meteren under innendørs-NM i friidrett. Foto: Vidar Ruud

13. februar: Omsvermet

Johannes Høsflot Klæbo var et svært ettertraktet objekt for både fans og frivillige under OL i Sør-Korea. Foto: Lise Åserud

25. februar: OL-dronningen

Marit Bjørgen jubler etter å ha blitt tidenes vinterolympier. Hun parkerte konkurrentene på tremila og tok sitt åttende OL-gull. Foto: Terje Pedersen

19. april: Legendarisk

På en spesialbygget trone av skipar fotograferes Marit Bjørgen før karrierens siste skirenn. Tronen ble senere auksjonert bort til inntekt for TV-aksjonen. Foto: Tore Meek

4. mai: Skrev boksehistorie

Cecilia Brækhus går veier ingen kvinner har gjort før henne. Bokseren er fortsatt ubestridt verdensmester, og i 2018 gikk hun storkamper på HBO-stevner i USA. Foto: Lise Åserud

27. juni: Luftig

Anders Fannemel i svevet over Midtstubakken der hopperne trente i nydelig sommervær. Foto: Cornelius Poppe

9. august: Best

Friidrettsyndlingen Karsten Warholm innfridde favorittstempelet og tok EM-gull på 400 meter hekk i Berlin. Foto: Fredrik Hagen

9. august: Sorgtungt

Venner og familie tar farvel med Vibeke Skofterud i Eidsberg kirke. Hun døde i en vannscooterulykke i Arendal og vil bli husket som en blid, uredd og inspirerende idrettsutøver. Foto: Trond Reidar Teigen

10. august: I steget

Karoline Bjerkeli Grøvdal og konkurrentene i friidretts-EM tar seg over et av hindrene på Olympiastadion i Berlin. Foto: Fredrik Hagen

10. august: Lillebror best

17-åringen Jakob Ingebrigtsen tok EM med storm, og brødrene Henrik og Filip måtte pent stille seg i køen av gratulanter etter å ha blitt parkert av lillebroren på 1500-meteren. Foto: Ørn E. Borgen

4. september: VM-jubel

De vonde minnene fra fjorårets EM var borte da fotballkvinnene kvalifiserte seg til VM i Frankrike. Her har de nettopp slått Nederland i den avgjørende kampen i Oslo. Foto: Terje Pedersen

30. september: Sprut

At Vestlandskysten kan by på heftig vær fikk Bodø/Glimts Marco Tagbajumi erfare i bortekampen mot Haugesund. Vannspruten står etter at han vinner en hodeduell. Foto: Jan Kåre Ness

30. september: Postkort

Hovedfeltet i herrenes VM-fellesstart tråkker mot mål i vakre alpeomgivelser i Innsbruck. Foto: Cornelius Poppe

16. november: Tilbake

Therese Johaug gjorde comeback etter dopingutestengelsen og vant på direkten foran hjemmepublikummet på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen

24. november: Gullgrossistene

Rosenborg gikk gjennom et turbulent 2018, men vinnerkulturen sitter i veggene på Lerkendal. Sesongen ble kronet med både serie- og cupgull. Foto: Ole Martin Wold

25. november: Skuffelsen

Nest-Sotra kom inn i kvalifiseringen fra 1. divisjon som en joker, men håpet skulle snart svinne. Her må keeper Egil Selvik innse at Pape Habib Gueye har sendt Aalesund i ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

28. november: Lurt smil

Magnus Carlsen spilte en nervepirrende VM-kamp mot Fabiano Caruana i London. Etter å ha banket motstanderen i omspillet kunne han ikke skjule sin begeistring. Foto: Terje Bendiksby

12. desember: Farvel

Det ble en rørende og minneverdig seanse da Petter Northug kunngjorde at han legger opp som langrennsløper. Foto: Ole Martin Wold

