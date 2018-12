Wolves berget sent poeng i London

ntb_sport

Kampen fikk en svært dramatisk avslutning. På overtid avsluttet Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic forbi keeper og mot mål, men gjestenes kaptein Conor Coady fikk stanset ballen på streken.

– Jeg er litt frustrert, men uavgjort er riktig resultat. Ja, vi misbrukte en mulighet, men det er OK. Det var en god prestasjon av spillerne mine, sa Fulham-manager Claudio Ranieri til BBC.

Mot spillets gang

Mitrovic hadde også flere sjanser tidligere i kampen, men fra pause og utover var det Wolverhampton som styrte det meste. Derfor kom det som en overraskelse at vertene tok ledelsen kvarteret før slutt.

Da Wolverhampton ikke klarte å få klarert et innlegg fra Jean Seri skikkelig, lot ikke Ryan Sessegnon seg be to ganger. Venstrekanten, som var blitt byttet inn ni minutter tidligere, hamret ballen inn til 1-0-ledelse.

Wolverhampton svarte da det gjensto seks minutter av ordinær tid. Gjestene presset voldsomt, og Saïss kunne spasere ballen i mål etter et mislykket klareringsforsøk fra Joe Bryan.

Stefan Johansen var ikke i Fulham-troppen 2. juledag. Han måtte dermed se på at seieren glapp for lagkameratene.

– For mange kamper

Wolves-manager Nuno Espírito Santo er blant dem som mener kampprogrammet i England i romjulen er for tett. Alle lagene spiller fire kamper i løpet av snaut to uker.

– Vi må hvile godt, komme oss igjen og være klar for neste kamp. Det er ærlig talt for mange kamper, men jeg respekterer det, og atmosfæren på arenaene er fantastisk. God jul til alle, nyt den, sa han etter kampen.

1-1-resultatet gjør at Fulham klatret opp fra sisteplassen i Premier League og ligger poenget foran Huddersfield. Wolverhampton klatret også én plass og er nummer 9.

