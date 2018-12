Anderson-show ga seier mot Saints

ntb_sport

Nesten alt av betydning i kampen skjedde i løpet av ni minutter tidlig i annen omgang.

Nathan Redmond sendte vertene i føringen i det 50. minutt, men hjemmepublikummet jublet ikke lenge. Tre minutter senere hadde Felipe Anderson utlignet, og seks minutter senere scoret brasilianeren det som skulle vise seg å bli matchvinnermålet.

Seieren var den tredje strake på bortebane for Manuel Pellegrinis menn. West Ham-manageren hadde hele ti mann på skadelista før torsdagens oppgjør, men kunne glede seg over en formsterk Anderson.

– En fantastisk kamp. Vi var sløve de første fem minuttene, men deretter følte jeg at vi kontrollerte kampen. Og Felipes to mål er fantastiske, sa venstreback Aaron Cresswell, for anledningen kaptein, etter kampen.

Vendepunkt

Anderson var et kjærkomment innslag også for den nøytrale tilskuer. Første omgang var av det kjedelige slaget, og hvert av lagene noterte ett skudd på mål før pause.

Så tok kampen fyr etter sidebytte.

Southamptons ledermål kom etter heftig press og skulle bli omdiskutert. Fire av vertenes spillere fikk avslutninger blokkert før Redmond veltet sammen med West Ham-stopper Angelo Ogbonna og slo ballen i mål med hånden. Dommeren valgte å godkjenne scoringen.

Dermed kan man kanskje si at det var fortjent at West Ham utlignet kort etter. Anderson startet angrepet med en frekk tunnelpasning før han trakk inn mot feltet og plukket opp en klarering. Brasilianeren klemte til og satte ballen inn ved nærmeste stolpe.

Ny nedtur

Seks minutter senere kontret gjestene hurtig etter et Saints-angrep. Michail Antonio førte ballen og fant Anderson på løp i midten. Sistnevnte var kald alene med Alex McCarthy og hamret inn 2-1-målet.

– Vi har åpenbart en jobb å gjøre. Vi må takle kampen bedre. Du kan ikke gi den typen kvalitetsspillere slike muligheter med ballen, sa Redmond.

– Vi er kanskje litt slitne som følge av kampprogrammet, og det er ikke alltid mulig å presse så høyt som vi ønsker. Men det er åpenbart at vi må se på hvordan vi takler en kamp etter at vi har tatt ledelsen, la Saints' målscorer til.

Southampton har bare tatt 15 poeng på 19 kamper og ligger på 16.-plass i Premier League. West Ham er 12 poeng og sju plasser høyere.

Uromoment

Southampton kastet innpå spissene Shane Long og Charlie Austin etter 1-2-målet, men uten at det ga effekt i form av nettsus. I stedet var det West Ham som var nærmest scoring igjen, og Anderson var arkitekten bak mye for gjestene.

I det 88. minuttet var han også nær scoring igjen med en frekk avslutning fra venstresiden, men denne gangen var McCarthy med på notene.

Mohamed Elyounoussi kom inn som innbytter etter 86 minutter, men rakk naturlig nok ikke å sette noe preg på kampen. Kampen var nordmannens første siden 5. desember.

(©NTB)