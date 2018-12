Nordmennene trøblet i svært isete Bormio-utfor

ntb_sport

Under enormt krevende forhold var det store sprik på fredagens resultatliste. Lite snø og mye is gjorde at fartskjørerne fikk en svært humpete tur ned mot mål.

Svindal hadde vært på Bormio-pallen i utfor tre ganger på rad, men årets utgave ble av det for røffe slaget. Veteranen var riktig nok bare seks hundredels sekund bak Paris ved første mellomtid. En dårlig inngang på en sving kostet litt, og med et markant kortere hopp enn konkurrentene tapte Svindal mye tid.

Etter fire mellomtider var han bak med over sekundet. I mål var 36-åringen distansert med 1,71 sekund, som foreløpig gir en 9.-plass. Det var tydelig at rennet var en kraftanstrengelse for Svindal, som de siste årene har slitt med kneproblemer.

Røynet på

Han så nesten litt lettet ut over å ha kommet helskinnet ned til målområdet. Svindal valgte å stå over torsdagens utfortrening.

Aleksander Aamodt Kilde tok en knusende seier i forrige utforrenn. Da slo han Max Franz med 86/100 sekund i Val Gardena, men i Bormio satt det ikke. 26-åringen tapte jevnt og trutt nedover traseen.

Han var i mål 1,46 bak Paris. Det holder til en foreløpig 8.-plass.

Jansrud ga seg

Kjetil Jansrud var bak med 11 og 19 hundredeler etter de to første mellomtidene, men så var det bråstopp for Vinstra-alpinisten. Han kjørte ut til siden og ga opp. Årsaken er ikke kjent, men det kan ha vært noe galt med utstyret.

Paris ligger i øyeblikket an til å vinne fredagens utfor 36 hundredeler foran lagkameraten Christof Innerhofer. Sveitsiske Beat Feuz er nummer tre. Den italienske alpinstjernen vant også tilsvarende renn forrige sesong. Det gjorde han foran Svindal og Jansrud.

Adrian Smiseth Sejersted skal også kjøre utforrennet i Bormio.

(©NTB)