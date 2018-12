Solskjær henter Dempsey som assistent

ntb_sport

Det viser et bilde fra fredagens trening, som blant andre lokalavisen Manchester Evening News har lagt ut på sitt nettsted.

Dempsey har vært juniortrener i Manchester United tidligere, og han ble med Solskjær til Cardiff i 2014. Briten var også en liten stund trener med Solskjær i Molde, før han ble hovedtrener i Start. Etter å ha mistet jobben der tok han over Kongsvinger i 1. divisjon i juni, men på grunn av personlige årsaker flytter han hjem til England i november.

– Som de fleste vet, har jeg ikke følt meg bra i det siste, og datteren vår Maisie har følt at ting har vært tungt. Etter nøye og lange overveielser har vi bestemt oss for at det beste er å flytte hjem, sa Dempsey til lokalavisen Glåmdalen.

54-åringen spilte også for Manchester United da han var ungdomsspiller.

