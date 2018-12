Østberg forbannet på seg selv

ntb_sport

Feilskjæret gjorde at hun ikke nådde semifinalen i sprinten på tourens 1. etappe.

– Jeg ble litt forbannet. Det er ikke så ofte jeg blir det, og i hvert ikke ofte at jeg viser det. Det var litt frustrasjon som skulle ut. Jeg feilet litt på oppløpet inn mot stadion, mistet balansen og trodde en stund at jeg skulle tryne. Det var mye som kokte der og da, men det er ikke så mye jeg får gjort med det. Jeg hadde en alle tiders mulighet til å kjempe om 2.-plass i heatet, sa Østberg.

Gikk glipp av

Hun gikk glipp av sitt store mål om en plass i semifinalen.

– Hovedmålet var å komme til en semifinale. Jeg vet hvor viktig det er å henge med i alle løp i en tour, og jeg skjønte at tiden ikke ville holde til avansement. Da ble jeg forbannet. Men det er mange løp å gjøre det på, og jeg får heller bare være i en utfordrerposisjon og jakte de bonussekundene jeg kan.

Tidenes mulighet?

– Mange mener at du kanskje er den største sammenlagtfavoritten?

– Det kan godt hende at jeg har tidenes mulighet til å vinne sammenlagt, men jeg føler ikke at jeg er noen storfavoritt. Hadde jeg vært veldig god i den siste bakken, så kunne jeg ha tillatt meg å miste noen sekunder på disse sprintene, men jeg er ikke så god. Jeg er bra, men ikke så god. Da er det viktig å henge med å komme til semifinalene i sprintene, og dermed var etappen i dag og i Val Müstair nøkkeletapper. Jeg vil ikke si at jeg er den største favoritten, men jeg har mål om å kjempe om en pallplass.

Én ting er Østberg sikker på.

– Du kan ikke ha mange feilskjær som i dag om du vil henge med i en tour.

Søndag fortsetter touren med 10 kilometer fri teknikk med individuell start.

