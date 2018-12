Gerrard-suksess i Old Firm

ntb_sport

Seieren var Rangers første i Old Firm på seks år. Ryan Jack scoret kampens eneste mål etter 30 minutter.

Kristoffer Ajer og Celtic jaget utligning, men lyktes aldri mot Steven Gerrards menn.

Den tidligere Liverpool-kapteinen har gjort Rangers til en tittelkandidat. Begge Glasgow-klubbene har 42 poeng, men Celtic har én kamp til gode på rivalen.

Ber fansen nyte det

Rangers har ikke vunnet den skotske ligaen siden 2011. Siden har rivalen vunnet sju sesonger på rad.

– Vi var det beste laget, og vi kunne ha vunnet kampen mer komfortabelt. Keeperen deres gjorde noen fantastiske redninger. I tillegg traff vi stolpen. Vi var modige og spilte med tro på at vi kunne klare det, sa Gerrard og la til:

– Fansen betydde alt for oss i dag. Denne kvelden og de kommende ukene må de nyte. De har ikke hatt muligheten til å slå seg på brystet etter en slik seier på veldig lang tid.

Ajer startet på benken

Det var første gang Brendan Rodgers tapte et Old Firm-oppgjør. Den tidligere Liverpool-manageren sto med ti seirer og to uavgjort mot Rangers før lørdagens oppgjør på Ibrox.

– Det beste laget vant. Vi gjorde mange upressede feil og skapte ikke så mange sjanser som vi hadde håpet på. Vi har ingen unnskyldninger for dette, sa Rodgers til Sky Sports.

Ajer startet lørdagens kamp på benken, men kom inn like før pause. Han pådro seg gult kort kvarteret før slutt.

Rangers tillot bare 750 Celtic-supportere på bortetribunen lørdag. Vanligvis har tallet vært på 7000.

(©NTB)