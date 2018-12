Gjert Ingebrigtsen kjenner konstant på skadefrykten: – En kjempebelastning

ntb_sport

Den frittalende treneren har i en årrekke viet mye tid og energi til å få opp tre av sønnene sine i den ypperste verdenseliten. I sommer vant Jakob (18) overraskende gull på både 1500 og 5000 meter under EM i Berlin.

Dermed ble han den tredje av Ingebrigtsen-brødrene til å bli europamester. Henrik (27) tok gull i 2012, mens Filip (25) greide det i 2016.

Gjert Ingebrigtsen er tydelig på hva som er den tyngste byrden som ansvarlig trener.

– Å holde guttene friske og skadefrie er den største utfordringen. De har til sammen rundt fire-fem skader i året, og for min del er det en kjempebelastning. Det er en balansegang, sa han til NTB i forbindelse med lanseringen av boken «Kunsten å oppdra en verdensmester».

Tråkker innover

Også i boken er skadefrykten et tema. Pappa Ingebrigtsen deler der bekymringene han har hatt for Jakob:

«Det at han tråkker så kolossalt innover, gjør at han får belastningen veldig feil på hele foten, helt opp i hoftene. Og jo fortere han løper, og jo større og tyngre han blir, desto mer trykk blir det ned i beina på ham. Han kan risikere at han ikke kan holde på med løping», skriver Gjert og fortsetter:

«Han er rett og slett så god og løper så fort at han sliter så mye muskler og sener at han river skjelettet sitt fra hverandre. Hjerte- og lungekapasiteten er så enorm at kroppen rent fysisk sliter med å holde følge. Det har jeg aldri vært borti».

Vokst seg til

Jakob fikk i 2015 konstatert en overbelastning. Det gjorde faren betenkt, og bekymringer om framtiden trengte seg på. Men siden har europamesteren holdt seg mer eller mindre skadefri, og utviklingen hans på friidrettsbanen har vært enorm.

– Han har en spesiell beinstilling som har vært litt utfordrende gjennom oppveksten, men det siste året har han stort sett være lytefri når det kommer til det. Så det ser veldig bra ut. Han har vokst seg til og blitt en solid bygd kar som tåler stor belastning, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– Så frykten er borte?

– Nei, frykten er jo der hele tiden. Senest i mars fikk han en låsning i foten som vi trodde var mye mer alvorlig.

