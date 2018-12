Robin (22) går i pappas fotspor

ntb_sport

22-åringen fra Mo i Rana får lørdag sin ilddåp i hoppuke-sammenheng under kvalifiseringen i Oberstdorf. Debuten kommer 31 år etter at pappa Trond Jøran avsluttet sin hoppuke-karriere som aktiv.

Pedersen senior var også norsk landslagssjef i perioden 1990 til 1998, og han hadde i tillegg ansvaret for de svenske hopperne i to perioder.

Robin innrømmer gjerne at det har vært verdifullt å ha en far som har bred erfaring fra topp internasjonalt nivå.

– Det har betydd veldig mye. Det er blitt mye terping, tips og triks helt siden vi var små, smiler 22-åringen til NTB.

– Hva har du lært av faren din?

– Jeg er den jeg er på grunn av dem jeg har rundt meg. Samtidig er det vanskelig å sette fingeren på én enkelt ting, for det er veldig mye, sier han beskjedent.

Hoppukedebutanten kan ikke unngå at det gjøres et poeng av opphavet når flere nå får stifte bekjentskap med kvalitetene hans i bakken. Det lever 22-åringen godt med.

– Ja, det går veldig fint, ler ranaværingen, som endelig nyter godt av mange år med nitid og systematisk trening.

På tide

22-åringen røper at både han og pappa Trond Jøran synes det er «på tide» at han nå tar steget opp på verdenscupnivå.

– Det er viktig å få vist både overfor meg selv og andre at det kan gå. Selv om jeg ikke har vist noen resultater i denne cupen ennå, har jeg i hvert fall kommet meg hit, og det er et godt steg på veien.

Pedersen hevder han fortsatt har mye å gå på, men at han gradvis «har funnet sin vei». Målrettet arbeid over tid har gitt resultater.

22-åringen har lenge satset hundre prosent på hoppsporten, men jobbing ved siden av, blant annet som SFO-assistent, har vært nødvendig for å finansiere satsingen.

– Jeg har hatt mange forskjellige småjobber og støtte fra mange på Mo samt foreldrene mine for å få hjulene til å gå rundt, smiler Pedersen, som kommer til hoppukedebuten helt uten press.

Beskjeden fra pappa Trond Jøran før avreise gikk da også ut på å slippe ned skuldrene.

– Han har egentlig ikke sagt noe spesielt annet enn «hopp og kos deg», og det er det jeg har tenkt å gjøre, smiler Robin.

Stjernen-kopi

I hoppuketroppen har 22-åringen selskap av Andreas Stjernen. De to Trondheim-baserte hopperne er ikke bare treningskamerater og like av kroppsbygning. Begge har også fedre som har gått opp sporene for dem i hoppbakken. Hroar Stjernen var i flere av de samme hoppuketroppene som Trond Jøran Pedersen mot slutten av 80-tallet.

Andreas Stjernen er blitt vant til sammenligningene med pappa Hroar gjennom karrieren.

– For min del har det gått greit. Det har vært helt normalt at han alltid er blitt nevnt. Det har absolutt ikke vært noen belastning, jeg føler heller at jeg har vært heldig som har hatt en far som har hoppet på topp, sier trønderen til NTB – og tilføyer:

– Han har vært en viktig støttespiller for min del, og sånn har det helt sikkert vært for Robin med hans far også.

Lørdag braker det løs i Oberstdorf. Jobben i første omgang blir å kvalifisere seg for søndagens åpningsrenn. Trond Jøran Pedersen sitter garantert spent hjemme i Norge og følger sønnen.

