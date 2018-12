Chelsea økte luken til Arsenal i topp fire-kampen

ntb_sport

Chelsea hadde også alle tiders mulighet til å nærme seg rivalen Tottenham, som overraskende tapte 1-3 hjemme mot Wolverhampton lørdag. Seieren mot Crystal Palace gjør at avstanden er to poeng etter 20 runder.

Chelsea har ett poeng opp til Manchester City før den regjerende seriemesteren møter Southampton søndag ettermiddag. Ned til femmer Arsenal skiller det fem poeng, og Chelsea har dermed fått en fin luke i kampen om mesterligaplassene.

Matchvinnerscoringen til Kanté kom like etter pause. David Luiz spilte Kanté elegant gjennom forsvaret. Franskmannen tok ballen ned på brystet og sendte den i nettmaskene fra fem meter. Vicente Guaita fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å avverge Kantés tredje scoring for sesong.

Annullerte mål

Olivier Giroud fikk tillit fra start på topp og fikk nettsus med venstrefoten ved to anledninger, men 32-åringen ble korrekt avvinket for offside. Spissen tråkket over ved den andre nettkjenningen kvarteret før slutt og måtte erstattes av Álvaro Morata.

Chelsea styrte det meste på Selhurst Park og kunne fint ledet til pause, men stolpen sto i veien både for Willian og Ross Barkley i første omgang.

Wilfried Zaha sto for vertenes første sjansene på mål etter 85 minutter. Like før slutt fikk Connor Wickham en god mulighet til å sikre et sterkt Palace-poeng, men briten blåste ballen over fra kort hold. Dermed kunne Chelsea juble for tre poeng. Laget feirer nyttår på fjerdeplass, mens Crystal Palace innehar 14.-plassen.

– Det var en vanskelig kamp. Jeg er fornøyd med laget siden vi dominerte i 85 minutter, selv om vi ikke drepte kampen og måtte kjempe de siste fem minuttene, sa Chelsea-manager Maurizio Sarri til BBC.

Sørloth ikke med

– Jeg synes Chelsea var det beste laget i 75 minutter. Vi skapte ikke nok. Vi prøvde de siste femten, men jeg synes de fortjente tre poeng, sa Crystal Palace-spiller Luka Milivojevic til Sky Sports.

Alexander Sørloth var ute av Crystal Palace-troppen for andre kamp på rad. Trønderens forrige innhopp var tolv minutter mot Leicester 15. desember.

Crystal Palace gjester Wolverhampton 2. januar, mens Chelsea får besøk av Southampton samme kveld.

