Endelig kom oppturen for Weng

Søndagens renn i Toblach er Wengs klart beste prestasjon denne sesongen. Hun var 21,2 sekunder bak den russiske vinneren Natalia Neprjajeva.

Tidligere i vinter hadde hun 8.-plass som sesongbeste på distanse. Den tok hun på tilsvarende renn i Lillehammer 1. desember, men da ble hun slått med godt minuttet av Therese Johaug.

– Jeg er kjempefornøyd. Tre sekunder bak Krista (Pärmäkoski) er jo helt rått. Det var første gang på lenge at jeg følte at jeg tok igjen folk i løypa også. Det er ikke hver dag det skjer. Vi får se, det kommer sikkert til å gå opp og ned i denne touren. I dag var det en veldig opptur for min del. Så får vi se i neste løp, som dessverre er en sprint, sa Weng etter søndagens etappe.

Godt for hodet

27-åringen gjorde et jubelrop etter at hun hadde krysset målstreken. Det var tydelig for alle at rennet ga de svarene hun lenge har ventet på.

Weng har vunnet Tour de Ski de to siste årene. Forrige sesong vant hun også verdenscupen sammenlagt, men inntil søndagens renn hadde hun i vinter ikke vært i nærheten av god gammel form.

– Det er litt godt for hodet, sa Weng på spørsmål om hvor viktig det var å få gode svar igjen.

– Alle kan ikke være pallen, men det har heller ikke vært målet. Det viktige har vært at kroppen fungerer, og det gjorde den i dag, sa hun videre.

Må tåle det

– Hvor lenge siden er det kroppen fungerte optimalt?

– Prøve-VM i Seefeld, så det er ganske lenge siden jeg har gått såpass fort på ski. Jeg føler ikke at jeg er på mitt beste i dag heller, men dette er noe av det beste jeg kan gjøre nå. Så får vi håpe at det vil bli bedre og bedre.

Weng tar med seg det positive fra den tunge perioden hun har vært inne i.

– Jeg tror man må tåle å være litt utenfor pallen også. Det kan man ha godt av.

Assistenttrener Geir Endre Rogn synes det er gledelig at Weng er på vei opp igjen.

– Vi har sett det på trening oftere og oftere den siste tiden, men det er godt å se at hun får det ut i renn også. Jeg tror hun trengte den tryggheten det gir, sa Rogn.

