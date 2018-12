Klopp fortsetter å tone ned Liverpools gullsjanser: – Jeg er ikke en idiot

ntb_sport

Lørdag fortsatte Liverpool stormløpet i Premier League med en knusende 5-1-seier over Arsenal. Tidligere på dagen snublet toer Tottenham i 1-3-tapet hjemme mot Wolverhampton.

Dermed har Liverpool en luke på hele ni poeng. Manchester City kan kutte den ned til sju poeng søndag, men Klopp skal få slite med å styre unna snakk om en etterlengtet ligatittel på Anfield.

– Jeg er ikke den klokeste personen i verden, men jeg er heller ikke en idiot. Det er ikke viktig hvor stort forsprang man har i desember, sa Klopp etter nedsablingen av Arsenal.

– Vi har aldri tenkt på det. Det er snakk for journalister og supporterne, men det kan ikke vi være en del av. Det er klart at folk reagerte på Tottenhams resultat, men det gjorde ikke vi. For oss gjaldt det å holde konsentrasjonen oppe til vår egen kamp, la han til.

Drømmer

Dermed fortsetter tyskeren å tone ned Liverpool-fansens drømmer om å hente hjem klubbens første seriemesterskap siden 1990. Nylig sa han at Manchester City var urørlig og uten svakheter.

Siden har den regjerende mesteren gått på to strake tap i Premier League.

Liverpool er eneste lag som fremdeles er ubeseiret i ligaen. Klubben har kun åtte baklengsmål på 20 PL-kamper, mens det har vært 48 fulltreffere motsatt vei.

Ny storkamp

Klopp var strålende fornøyd med måten Liverpool slo tilbake på etter å ha havnet under 0-1 tidlig hjemme mot Arsenal.

– Reaksjonen var briljant. Vi har ikke sluppet inn så mange mål denne sesongen, så man vet aldri hvordan man reagerer når det skjer.

Torsdag kan Liverpool ta nok et kjempesprang mot Premier League-tittelen. Da reiser rødtrøyene den korte turen til Manchester for å møte City til storkamp. Med borteseier der vil trolig tittelforsvareren være ute av gullkampen for godt.

(©NTB)