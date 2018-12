Krüger tror på russisk smell i alpinbakken

ntb_sport

Krüger gikk inn til 2.-plass og sesongbeste på søndagens 2. etappe av Tour de Ski. Ustjugov og Bolsjunov ble nummer én og tre og viste styrke.

Krüger prøver ikke å skjule hva som er det egentlige målet til slutt heller. Det handler om å komme på pallen i sammendraget også.

– Det er derfor jeg er, men jeg vet også at jeg har noen distanser som jeg må ta meg sammen på for ikke å tape for mye. Nå fikk jeg med meg noen sekunder i dag målt mot alle bortsett fra Ustjugov, og det tar jeg med meg.

Simen Hegstad Krüger er et norsk sammenlagthåp sammen med folk som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen. En mann som Martin Johnsrud Sundby har heller ikke gitt opp håpet.

– Jeg tror at jeg skal være brukbar og bedre enn russerne opp den siste bakken om formen er bra. De store, tunge russerne kan få det tungt, og kanskje kan vi ta knekken på dem der. Det er i hvert fall det som er ambisjonen, å kjempe om en plass på pallen i sammendraget, sa 25-åringen fra Oslo.

Framgang

Krüger slo igjennom med et brak sist vinter. Hans første verdenscupseier kom nettopp i Toblach 16. desember for ett år siden. Senere i sesongen tok han OL-gull i skiathlon i Pyeongchang.

Denne sesongen er det gått litt tyngre for ham. Da var det ekstra godt at han lyktes søndag. 2.-plassen var en real oppsving.

– Jeg er godt fornøyd. Det var veldig godt å få til en pallplass. Det har vært noe som har manglet i de første rennene i år, og jeg har lett litt etter den gode følelsen. Jeg føler at jeg fant den litt i dag.

Krüger forsøker å forklare hva som ikke har fungert.

– Det har vært litt «nesten» i sesongstarten. Det har vært brukbart, men toppløpene har manglet, der du er i stimen slik at du går godt uansett. Det er må marginer, og plutselig snur det. Jeg tror at jeg er i gang igjen. Jeg får satse på at jeg er på hogget i dagene som kommer også.

Løsnet

– Har du kjent at noe har vært på gang, eller var det slik at det løsnet når du kom hit til Toblach der du har gjort det bra før?

– Jeg har for så vidt gode minner herfra, og jeg vet at jeg kan gå fort her. Det hjelper, og jeg skal ikke undervurdere det. Så har jeg hatt en litt roligere treningsperiode etter at jeg sto over i Davos, og jeg tror at det var viktig å nærmest nullstille etter de første rennene, starte litt fra start igjen. Da er det godt å være på pallen i det første distanserennet etter en slik periode.

(©NTB)