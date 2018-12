Larviks eliteserieframtid trolig berget av anonyme investorer

ntb_sport

Larvik har de siste årene slitt stort økonomisk. Selv om klubbens drift har gått med overskudd de siste tre årene, har det vært vansker med å innfri forbundets egenkapitalkrav.

LHK startet året med en samlet negativ egenkapital på 5,7 millioner kroner.

For å få elitelisens for 2019/20-sesongen krever Norges Håndballforbund at klubber må ha positiv egenkapital ved utgangen av 2018.

Kun dager før fristen opplyser den kriserammede vestfoldklubben at egenkapitalkravet er oppfylt. Nå gjenstår det for elitelisensnemda å godkjenne regnskapet.

– Vi er veldig tilhenger av å drive sunt og ryddig. Som klubb har vi stor skyld i situasjonen vi har havnet i, det er det ikke tvil om. Men de siste årene har vi redusert kostnader og satt tæring etter næring. På den måten har vi sakte, men sikkert jobbet oss den rette veien, sier styreleder Cathrine Svendsen i en pressemelding.

De siste månedene har klubben sammen med lokale investorer og idrettsforeningen Larvik Turn etablert et investeringsselskap. Styreleder Svendsen eller Larvik Turn-leder Geir Anton Haga ønsker ikke å avsløre overfor Østlands-Posten hvem redningspersonene er.

