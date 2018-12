Rådvill Tande: – Skjønner ikke hvorfor

ntb_sport

Kongsberg-hopperen kom til hoppuka i håp om å «kickstarte» en sesong som så langt har vært en skuffelse for hans del. I stedet endte åpningsrennet i Schattenbergbakken i en solid nedtur.

Med 110,5 meter hadde han kun seks mann bak seg på resultatlista etter første omgang. 44.-plass er langt unna der 24-åringen ønsker å være.

– Det ble veldig kort. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Irriterende, sa en lite snakkesalig Tande da han kom til pressesonen.

Hopp-profilen manglet gode svar på hva som gikk galt, og forholdene ville han på ingen måte skylde på.

– Det er jo hoppet. Det er bakvind for alle, så det skal være mulig å hoppe langt. Jeg skjønner bare ikke hvorfor dette skjer. Jeg synes det kjennes bra ut, men det er ikke noe energi der, sa Tande.

Sist han konkurrerte i Oberstdorf var under VM i skiflyging forrige sesong. Da feide Kongsberg-gutten all motstand til side og var best både i kvalifiseringen og i rennet. Laggull ble det også i det som ble en jubelhelg av de sjeldne.

Søndag var det andre følelser som preget 24-åringen.

Garmisch neste

En trøblete sesongoppkjøring har skapt problemer for Tande i sesonginnledningen. Til hoppuka kom han likevel som optimist etter solid hopping under den siste treningssamlingen på Lillehammer før jul.

– For så si det sånn: Hadde jeg hoppet som jeg gjorde der, hadde jeg hoppet 140 meter her, sa Tande etter søndagens Oberstdorf-nedtur.

Kongsberg-hopperen var ferdig med intervjurunden lenge før første omgang var ferdig i hoppukeåpningen.

Nå må han rette blikket mot nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Det blir første mulighet til å slå tilbake.

