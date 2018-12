Klæbo forberedt på russerkamp

ntb_sport

Etter søndagens 15-kilometer i Toblach og foran tirsdagens sprint i Val Müstair er det seks sekunder opp til Aleksandr Bolsjunov og fire til Sergej Ustjugov.

– Det er ikke så altfor mye. Nå får vi heldigvis en sprint igjen, og så blir det fellesstart og slikt. Dette kan holde. Jeg er glad vi er ferdig med intervallstarter. Det har vært nok av dem, sa Klæbo etter søndagens løp.

Der gikk han inn til 11.-plass og var godt fornøyd med det. Det var et stykke opp til vinneren Ustjugov, men ikke mer enn et snaut halvminutt til Bolsjunov på tredjeplass.

– Kroppen kjennes bra. Jeg vet ikke om jeg er så mye bedre på 15 kilometer i distanse der jeg må gå alene. Totalt sett er dette greit.

Kamp

– Blir dette en kamp mellom deg, Ustjugov og Bolsjunov?

– Ja, akkurat slik det ser ut nå, så blir det selvfølgelig det. Det blir spennende å se hvordan Ustjugov gjør det på de to neste etappene. Da vet vi mer om hva han står for. Han er absolutt en av favorittene til å gå helt til topps. Ham må vi bare passe på.

– Hva er styrkeforholdet mellom dere i bakken?

– Jeg vet ikke. Jeg skal ikke skryte på meg noen klatreegenskaper og kan ikke sammenligne meg med noen av dem, men jeg skal gjøre et forsøk.

Ikke overrasket

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket over at russerne har åpnet sterkt i Tour de Ski. Det blir ikke enkelt å få en nordmann øverst på pallen etter viljeetappen opp alpinbakken Alpe Cermis.

– Bolsjunov har vært god i hele år, og Ustjugov er tilbake med et smell. Vi har sett siden rulleskikonkurransene i sommer at de har trent de også. Vi må være skjerpet hver dag for å klare å ta dem. Det er noen etapper å ta av, men lett blir det ikke. Jeg har fortsatt håpet om at vi skal klare det. Det er mange norske flagg i topp ti, og det er gledelig. Det betyr at vi har mange kort å spille på.

