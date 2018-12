NHL: Eventyret fortsetter for Pirri

ntb_sport

Pirri bidro med mål og assist i 5-1-seieren borte mot Arizona Coyotes, og dermed er han oppe i sju målpoeng på seks kamper siden han ble hentet opp fra farmerlaget rett før jul.

27-åringen har gjennom karrieren blitt sendt fram og tilbake mellom ulike NHL- og AHL-lag og har sjelden solt seg i rampelyset. Nå nyter han omsider etterlengtet suksess.

– Det er gøy å spille her, for alle bidrar, og ting går vår vei. Jeg har alltid hatt tro på meg selv, og nå får jeg sjansen til å vise hva jeg kan, sa Pirri etter at Vegas tok sin tredje strake seier. Laget ble det sjette i NHL som rundet 50 poeng denne sesongen.

Paul Stastny noterte også mål og assist, mens Marc-Andre Fleury reddet 29 skudd for gjestene i ørkenderbyet.

(©NTB)