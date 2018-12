Rundet av «tidenes hoppår» med nyttårsfest

ntb_sport

Fem OL-medaljer, blant dem gullet i lagkonkurransen for menn og Maren Lundbys historiske triumf på kvinnesiden, bidro sterkt til å gjøre hoppåret 2018 minneverdig. Det samme gjorde Daniel-André Tandes VM-tittel i skiflyging og seieren i lagkonkurransen i samme mesterskap.

Søndag ble suksessåret avsluttet med en bedre middag på Hotel Mercure i Garmisch-Partenkirchen. For mange av deltakerne har det blitt en årelang tradisjon.

– Dette begynner egentlig å bli normalt, og når vi først er her nyttårsaften, er det en fin tradisjon å feire som lag og sammen med andre rundt oss. Når man først ikke er hjemme, er dette et godt alternativ, smilte Andreas Stjernen til NTB.

– Du har ikke begynt å savne og feire med dem hjemme?

– Det er så sjelden jeg har gjort det, men det kommer en tid for det, og det tror jeg blir veldig hyggelig det også, sa Stjernen, som er familiefar.

Dropper nyttårsforsetter

30-åringen, som seiler opp som det største norske sammenlagthåpet i årets tysk-østerrikske hoppuke, har ønskene klare for det nye året.

– Først og fremst ønsker jeg at jeg og mine nærmeste har det bra, og at jeg hopper langt på ski de nærmeste ukene, smilte trønderen.

Nyttårsforsetter holder han seg derimot langt unna.

– Nei, det har jeg ikke. Det pleier å rakne uansett.

Mens hoppuke-fireren måtte klare seg uten sin nærmeste familie på mandagens nyttårsfest, var det flere av lagkameratene som var mer heldig stilt. Robert Johansson hadde med seg kjæresten Marlene Messel, mens Daniel-André Tande hadde selskap av mamma Trude Tande.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er også vant til å feire nyttår uten de nærmeste rundt seg, men innrømmer at det er spesielt.

– Alle vi som er her elsker skihopping, og prisen vi må betale er at vi veldig sjelden får feiret nyttår med familien vår. Heldigvis er vi alle sammen velsignet med folk hjemme som unner oss det, og det gjør kvelden litt enklere. Men det er spesielt å snakke med sine kjære på telefonen på nyttårsaften, der alle andre er sammen med sine nærmeste, sa han til NTB.

Debutanten talte

Hoppukedebutant Robin Pedersen kom på sin side til mandagens nyttårsfeiring vel vitende om at selskapet forventet en tale. Det er årelang tradisjon i hoppleiren.

– Det er mange som lurer på om talen er klar. Jeg trodde egentlig det var et skremmeskudd at han som er ny skulle holde tale, men nå skjønner jeg alvoret og at jeg må levere litt, smilte ranværingen til NTB – og røpet at han hadde skrevet ned noen hovedpunkter.

– Hva har du tenkt å si?

– Jeg tror det som er viktig for alle her, er venner og familie, og det kommer til å være hovedbudskapet. Det tror jeg er viktig å ha med seg inn i et nytt år, sa debutanten.

Hoppsjef Bråthen hadde store forventninger.

– Det har vært mange fantastiske debutanttaler de seinere årene. Fryktelig mye bedre enn min debutanttale i 1987. Nivået har hevet seg betydelig, smilte hoppsjefen – og svarte følgende på om han var trygg på at årets utgave ville overgå hans egen:

– Ja, så dårlig blir den nok ikke. Det er bare bryllupstalen min som har vært dårligere enn den.

(©NTB)