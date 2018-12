Spilte tennis fra ett år til det neste

ntb_sport

20-årige Bouzkova fra Tsjekkia er bare nummer 139 på verdensrankingen, men hun vendte kampen mot den australske favoritten og vant 4-6, 6-2, 6-2. I neste runde møter hun Karolina Pliskova i et heltsjekkisk oppgjør.

– Jeg nøt denne kampen. I begynnelsen var jeg veldig nervøs, for jeg har aldri før spilt på en så stor arena, men det inspirerte meg å møte en så god spiller som Sam, sa vinneren.

Kampen varte i to timer og 12 minutter. Avgjørende sett startet 20 minutter før midnatt, og før kampslutt var nyttårsrakettene historie.

Pliskova måtte slite for å slo Julija Putintseva i sin 1.-rundekamp. Hun lå under 4-6, 0-2, men vendte til 6-3 og 6-4 i de to siste settene.

– Jeg følte hele tiden at det var små marginer, så jeg var ikke veldig bekymret, sa hun.

Wildcardspiller og hjemmehåp Kimberly Birrell sto for en stor overraskelse med seier over 10.-rangerte Daria Kasatkina. 20-åringen doblet dermed antall seirer hun har vunnet i WTA-turneringer.

(©NTB)