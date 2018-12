Stöckl ga Tande tid til å roe seg

ntb_sport

Kongsberg-gutten kom til et av sesongens store høydepunkter med ambisjoner, men måtte tåle en nesestyver allerede i åpningsrennet. Tande landet på kun 110,5 meter og måtte se finaleomgangen fra sidelinjen

Etterpå brukte en rådvill og frustrert 24-åring minimalt med tid på mediene som ventet i pressesonen.

Heller ikke i mandagens kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen leverte Tande noe i nærheten av sitt maksnivå, men kvalifiserte seg greit til nyttårshopprennet med 126,5 meter. Deretter tok han seg atskillig bedre tid til pressen og satte ord på frustrasjonen han følte i Oberstdorf.

Beslutningen om å bruke minst mulig tid på intervjuer, forklarte han slik:

– Det var mest fordi jeg hadde lyst til å komme meg vekk fra folk. Jeg liker best å sitte alene når jeg er så skuffet, for da er jeg ikke alltid like snakkesalig.

Fikk pause

Landslagssjef Alexander Stöckl lot Kongsberg-gutten få tid til å samle tankene etter nedturen. Østerrikeren forstår at landslagsprofilen styrte unna det meste av intervjuer.

– Jeg tror det var greit at han bare gikk forbi. Han er vanligvis ganske emosjonell, og da er det greit at han slipper å si noe i det øyeblikket. Det skjønner jeg godt, og det er helt greit, smilte Stöckl etter kvalifiseringen.

Han er bevisst på å la Tande få en pause i etterkant av frustrerende opplevelser som den i Oberstdorf.

– Ja, jeg synes det er greit. Han får puste ut og samle litt energi før man begynner å snakke teknisk og om det som har skjedd. Det skal utøveren ha, sa landslagssjefen.

Tande selv har forsøkt å bruke minst mulig tid på å analysere hva som gikk galt i åpningsrennet.

– Jeg har egentlig ikke sett så mye på det, men heller forsøkt å legge det bak meg. Jeg har prøvd å starte litt på «scratch» her, men det fungerte ikke akkurat veldig bra det heller, sa han etter mandagens kvalifisering.

Mobiliserte

126,5 meter var bare det 24-åringen omtalte som museskritt i riktig retning.

– Jeg var igjen veldig skuffet etter treningshoppene, for de var ikke akkurat det store de heller, men det var godt å se at jeg faktisk klarte å mobilisere litt inn i kvalifiseringen og gjøre et bedre skihopp. Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå, sukket lysluggen.

– Hvor bekymret var du etter Oberstdorf-rennet?

– Jeg var ikke så bekymret. Det var bare det at jeg var veldig frustrert. Du føler du har funnet svaret på alle problemene dine på samling, og så kommer du tilbake i verdenscupen, og da er det akkurat som om jeg ikke har vært hjemme og trent. Alt er borte, sa Tande og vedgikk at selvtilliten ikke akkurat er på topp.

Han avviser samtidig at de sportslige utfordringene har gått utover nattesøvnen.

– Jeg sover som en stein om natta. Det er det ingen tvil om. Jeg skulle bare ønske jeg kunne sovet litt lenger, smilte Tande.

Tirsdag får han sjansen til gi seg selv en god start på det nye året.

