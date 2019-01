Djokovic-seier på 55 minutter

ntb_sport

Bosniske Damir Dzumhur ble slått 6-1, 6-2 i løpet av 55 minutter på hardcourten i Doha. Djokovic viste med andre ord at han er innstilt på å ta med seg formen fra forrige sesong inn i det nye året.

– Det er fantastisk å være tilbake. Å starte turneringen på denne måten gjør meg veldig trygg og veldig glad, sa serberen.

– Resultatmessig og tidsmessig ser det veldig komfortabelt ut, men jeg det er ikke riktig å si at det var enkelt for jeg har respekt for Dzumhur, la han til.

Djokovic vant fjorårets to siste Grand Slam-turneringer, Wimbledon og US Open, og er oppe i 14 Grand Slam-titler totalt. Han håper tirsdagens seier var et lite varsel til de tøffeste rivalene foran et hektisk 2019.

– Man føler spesielt med på hva toppspillerne gjør, hvem de møter, og du ser på høydepunkter, sier Djokovic.

Årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, spilles fra 14. til 27. januar.

